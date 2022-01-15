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Захват заложников в американской синагоге попал в прямой эфир

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Захват заложников в американском городе Колливилль, штат Техас транслировался в прямом эфире, сообщает газета Jerusalem Post.

В ходе трансляции в социальных сетях слышно, как вооруженный человек с британским акцентом говорит: «если кто-то попытается войти в здание, говорю вам… все умрут».

«Я умру. Не плачьте обо мне», — также повторяет мужчина.

После захвата трансляция продлилась несколько минут. На записи было слышно, как боевик угрожал заложникам, а потом она прервалась.

Инцидент произошел в синагоге Beth Israel. В настоящее время полиция ведет переговоры с мужчиной, захватившим заложников, в числе которых раввин общины Чарли Сайтрон-Уокер.

На месте происшествия работает полиция и группа спецназа ФБР (SWAT).

Правоохранители эвакуировали жителей близлежащих районов и призвали избегать местности вокруг синагоги.

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