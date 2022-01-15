В Турции отменили ПЦР-тестирование на транспорте для невакцинированных от COVID-19

Министерство здравоохранения Турции отменило обязательное ПЦР-тестирование для непривитых от COVID-19 при посадке на самолет, в автобусы или иной вид транспорта. Тест также не понадобится перед посещением концертов, спектаклей или кино, пишет издание Haberde Bugun.

Согласно предписанию Минздрава, обязательное ПЦР-тестирование отменено для людей, которые получили одну дозу вакцины и не болели коронавирусом в последние 180 дней. Помимо этого, тесты также отменили для госслужащих, работников частного сектора и школьного персонала.

Гендиректор Turkish Airlines Билал Экси в своем микроблоге в Twitter сообщил, что авиакомпания больше не будет требовать ПЦР-тесты на внутренних рейсах.

В сентябре Турция начала принимать без ПЦР-тестов только россиян с сертификатом о вакцинации «Спутником V» или с антителами.