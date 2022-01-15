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Жертвами беспорядков в Казахстане стали 225 человек

Генпрокуратура: в ходе беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, пострадали более 4,5 тысяч

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В результате протестов и погромов в Казахстане погибли 225 человек, в том числе 19 полицейских и военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серика Шалабаева.

«На сегодня установлено 4 578 потерпевших, из них 4 353 — ранены, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших», — рассказал Шалабаев.

Ранее в Алма-Ате нашли стоянку с более 140 поврежденными машинами, при этом в салонах некоторых авто обнаружили останки людей. По данным телеканала, были извлечены тела 18 погибших.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Во время погромов в городе Таразе была убита гражданка России Мария Ким. В Казахстане она проживала на основании вида на жительство. По данным полиции, женщина погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, «когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять».

Посольство России в республике направило запрос в МВД Казахстана с требованием тщательного расследования происшедшего и выразило соболезнования родным погибшей. Следователи приступили к расследованию произошедшего.

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Протесты в Казахстане
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