Короля Тонги эвакуировали из-за извержения подводного вулкана

Власти Тонги, островного государства в Тихом океане, эвакуировали главу государства, короля Тупоу VI, из королевского дворца в столице страны Нукуалофе из-за извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай, сообщает CNN.

По информации телеканала, большой волной, возникшей после извержения вулкана, затопило несколько районов столицы острова, в том числе и зону рядом с королевским дворцом.

Отмечается, что извержение вулкана Хунга-Хаапай стало самым крупным с декабря.

Предупреждения о возможности возникновения цунами также были распространены для некоторых районов Новой Зеландии, Австралии и ряда островов Тихого океана.

Ранее сообщалось, что в королевстве Тонга выявили первого заразившегося коронавирусом. Носителем вируса оказался репатриант из Новой Зеландии, который прошел полный курс вакцинации.

Тонга — она из последних стран, в которых не было коронавируса. В королевстве проживают порядка 100 тыс. человек, около трети населения привиты от SARS-CoV-2.