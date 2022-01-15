Суд в Москве арестовал американского пенсионера по обвинению в педофилии

Савеловский суд Москвы арестовал гражданина США Дэвида Томаса Барнса, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц младше четырнадцати лет. Об этом сообщает пресс-служба суда в Telegram.

«Барнсу Д.Т., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п «б» ч. 4 ст. 132 (2 эпизода) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 13 марта 2022 года», — сообщили в суде.

По данным ТАСС, пожилой американец из штата Техас совершил преступление в отношении двух своих несовершеннолетних сыновей. Постановлением Савеловского суда его лишили родительских прав в конце 2020 года. Тогда же была назначена проверка нарушения им половой неприкосновенности малолетних детей.

В ноябре 2021 года в Иркутской области было завершено расследование в отношении 43-летнего местного жителя, который на протяжении девяти лет насиловал собственную дочь. Мужчина обвиняется в совершении 39 преступных эпизодов по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Супруга обвиняемого узнала о насилии в отношении дочери в ноябре прошлого года и обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Уголовное дело в отношении жителя Боханского района Уральской области передано суду, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.