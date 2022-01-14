В МГУ рассказали о «беспрецедентном давлении» со стороны семьи девятилетней студентки

Факультет психологии МГУ находится под беспрецедентным давлением со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом сообщает пресс-служба психфака, передает РИА «Новости».

Как отметили в пресс-службе, со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, порочащие честь и достоинство университета, также родители девочки оказывают давление на преподавателей вуза.

«Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е.В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов», — подчеркнули на факультете.

В вузе добавили, что не могут предоставить общественности объективную картину происходящего, так как серьезно относятся к конфиденциальности персональных данных несовершеннолетних студентов. Этим обстоятельством активно пользуется семья Тепляковых, отмечают в пресс-службе.

Факультет призвал родителей Алисы соблюдать устав вуза, в частности, с уважением относиться к преподавателям и сотрудникам университета.

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