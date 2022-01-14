Газ для Вечных огней станет бесплатным

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в 2022 году муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый для Вечных огней. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«К сожалению, мы стали свидетелями того, что в 2020-2021 году, и в предыдущие годы из-за неоплаты или просрочки Вечные огни гасли. У нас порядка 80% Вечных огней снабжаются ПАО «Газпром». И около 20% – независимыми поставщиками газа. 12 января было озвучено предложение «Единой России» об обнулении ставки по газу, поставляемому для Вечных огней. Президент (России Владимир Путин) эту инициативу поддержал. В 2022 году муниципалитеты будут освобождены от оплаты за газ, поставляемый на Вечные огни», — рассказал Турчак.

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн предложил законодательно урегулировать работу Вечных огней.

Политик напомнил, что недавно произошел «довольно неприятный инцидент в Нижегородской области, где в одном из райцентров Вечный огонь был потушен» из-за долгов администрации поселения.