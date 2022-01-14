Вирусолог рассказал, в каком случае COVID-19 может быть полезен

Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией в Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что коронавирус может быть полезен только в том случае, если само заболевание пройдет в легкой форме. Об этом сообщает URA.RU.

«Я не думаю, что коронавирус оказывает положительное воздействие на организм человека. Это сложный вопрос. Если это легкая инфекция, как обычная простуда, то, скорее всего, никакого отрицательного последствия для организма не будет, а может, будет некое стимулирование иммунной системы. Специфическое стимулирование. Такой человек может потом долго вирусной инфекцией не болеть», — рассказал вирусолог.

По мнению кандидата медицинских наук Николая Крючкова, коронавирус может оказаться полезным с точки зрения эволюции, как и все подобные патогены.

Ранее Чумаков заявил, что пятая волна коронавируса, вызванная новым штаммом COVID-19 «омикрон», продлится примерно полгода.

Он предполагает, что уже после пятой волны многие противоэпидемические ограничения будут сняты. По его словам, все будет зависеть от решения властей.