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Названа возможная причина падения лифта в «Президент-отеле» в Москве

Нарушение техники безопасности могло стать причиной падения лифта в московском «Президент-отеле»

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В столичном главке МЧС подтвердили информацию о том, что в «Президент-отеле» на улице Большая Якиманка в Москве упал лифт, в результате чего погибли люди, передает ТАСС.

«Установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту, к сожалению, по предварительной информации погибли 2 рабочих», — говорится в сообщении.

По данным московской прокуратуры, они погибли при проведении ремонта лифтового оборудования в результате падения кабины лифта.

Как уточнил источник агентства в экстренных службах, в лифте не было других людей.

Он также рассказал агентству, что, предварительно, падение лифта в данной гостинице произошло из-за нарушения техники безопасности.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что в результате инцидента в «Президент-отеле» погибли граждане Армении: 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян.

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