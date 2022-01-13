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Появилось видео задержания подозреваемого в изнасиловании падчерицы жителя Омска

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Задержание 38-летнего жителя Омска Романа Щукина, подозреваемого в изнасиловании 15-летней падчерицы, попало на видео, кадры публикует Telegram-канал Mash.

На видео полицейские задержали мужчину, когда он слез с дерева, на которое забрался, пытаясь уйти от задержания, и везут его на машине в участок, а затем его ведут в отдел в наручниках. Полицейские пытались расспросить мужчину, зачем он залез на дерево, однако в ответ задержанный только мычал и не произнес ничего, кроме «Залез на дерево». Он также с трудом передвигался, когда его вели полицейские, и еле держался на ногах.

Ранее стало известно, что мужчина, пытаясь уйти от полиции, забрался на дерево. Подозреваемый в ночь на 13 января изнасиловал падчерицу, пока ее мать, с которой он сожительствовал, была на работе. Утром, узнав о случившемся с ребенком, женщина позвонила в полицию.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ. Ранее он был восемь раз судим за кражи. Пострадавшая в настоящее время находится в больнице. По информации Mash, девочке пришлось делать операцию.

Как выяснилось, Роман жил с женщиной 6 лет и работал литейщиком. По словам матери девочки, он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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