В Минздраве РФ раскрыли пользу вакцинации для беременных

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Мурашко: иммунитет от COVID-19 передается через грудное вскармливание

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на Гайдаровском форуме, что иммунитет от коронавируса передается через грудное вскармливание, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня все больше и больше говорят о том, что новый штамм «омикрон», в том числе, более опасен становится для детей от момента рождения до 4 лет, как раз младенцы получают иммунитет за счет грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама - это защита новорожденного», — объяснил глава министерства.

Ранее Мурашко заявил, что почти 2 млн россиян с начала пандемии коронавируса прошли углубленную диспансеризацию, у 60% — осложнения из-за COVID-19. По его словам, легкое течение COVID-19 при заражении «омикроном» не является доказанным статистикой фактом.

Министр подчеркнул, что нынешний этап в борьбе с коронавирусом является переломным, и победить пандемию можно только вакцинацией. Для того, чтобы усилить иммунитет, Мурашко посоветовал пройти ревакцинацию при помощи вакцины «Спутник Лайт».

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