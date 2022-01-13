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Мишустин призвал регионы России нарастить тестирование при распространении «омикрона»

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 призвал регионы вместе с Минздравом подготовиться к оказанию медпомощи при распространении штамма «омикрон», в том числе нарастить тестирование. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«На заседании президиума Координационного совета Михаил Мишустин подчеркнул, что ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч человек», — указано в сообщении.

Председатель правительства подчеркнул, что своевременная диагностика помогает быстрее начать лечение и не допустить заражения других людей. Премьер подчеркнул, что в текущем году необходимо продолжать поддерживать высокий охват россиян тестированием.

Также Министерство здравоохранения должно оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией до 14 января.

К этому же сроку ведомство обязано подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями граждан, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые находятся на амбулаторном лечении.

Кроме того, премьер-министр поручил Минздраву и Минфину внести в правительство проект решения о выделение 187,8 млн руб. на финансирование исследований интраназальной вакцины против коронавируса.

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