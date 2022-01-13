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Аэропорт Алма-Аты принял первый с начала беспорядков самолет

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Павел Михеев/Reuters

В аэропорту Алма-Аты, который приостанавливал свою работу из-за беспорядков в Казахстане, приземлился первый гражданский борт. Об этом сообщает РИА «Новости».

Воздушное судно принадлежит авиакомпании Air Astana. Отмечается, что территорию аэропорта охраняют военные.

Ранее стало известно, что аэропорт города Алма-Аты вернулся к работе после нападения в ходе массовых беспорядков. Он был закрыт после нападения в ночь на 6 января. В ходе беспорядков мародеры разграбили кафе, магазины и пункты продажи авиабилетов, а также разбили стекла и витрины внутри воздушной гавани.

9 января сообщалось, что аэропорт Алма-Аты закрывается на неопределенный срок. В МИД России обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном обращения поступали из Алма-Аты.

2 января в казахстанском городе Жанаозен Мангистауской области вспыхнули протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

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Протесты в Казахстане
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