В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в нескольких регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил, что на Юге России ожидается сильное похолодание, в республиках Северного Кавказа будет лавиноопасная обстановка, а на северо-западе страны прогнозируется плохая погода из-за приближения циклона.

«Очень сложная погода 13–15 января на юге России. Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется температура ночью ниже минус 10 градусов», — рассказал синоптик.

По его словам, в Краснодарском крае будет снег, мокрый снег, дождь и ветер до 20-22 м/с.

Вильфанд рассказал, что в Мурманской области прогнозируется ветер до 28 м/с, в Ленинградской области — сильный снег, в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской области — сильные осадки в виде снега и метели.

«14 января в Московской, Ивановской областях будет сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица», — сказал руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд заявил, что в конце рабочей недели на севере и в центре Европейской части России ожидаются потепление на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25-30 мм рт. ст.