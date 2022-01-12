В ВОЗ предупредили о «туалетных» симптомах «омикрон»-штамма COVID-19

Симптомами заражения новым «омикрон»-штаммом коронавируса могут служить одышка, утомляемость, а также диарея или рвота. Об этом рассказали эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает «Медик Форум».

Специалисты организации отметили, что обнаруженный в ноябре прошлого года вариант вируса становится доминирующим штаммом во всем мире.

Медики пояснили, что симптомами заражения могут служить сложности с дыханием или одышка, утомляемость, боль в мышцах или теле, а также головная боль или боль в горле, заложенность носа. Кроме того, при «омикрон»-штамме некоторые заболевшие жалуются на появление диареи или рвоты.

Все эти признаки обычно сопровождаются высокой температурой, непрерывным кашлем и потерей или изменением обоняния или вкуса.

Ранее главный невролог Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Олег Виноградов заявил, что у перенесших COVID-19 в первые недели после выписки возможен инсульт. Согласно приведенным им данным исследований, общий показатель инсультов после всех видов коронавируса, в том числе легких и бессимптомных, составляет порядка 1,3%.

Токсиколог, врач-терапевт Алексей Водовозов полагает, что новый коронавирусный штамм займет в мире доминирующее положение, однако до конца этого года переживет «падение». По его словам, в 2021 году то же самое произошло со штаммом COVID-19 «дельта». Медик также напомнил, что единственным способом снизить риск инфицирования коронавирусом является вакцинация.