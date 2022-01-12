Спасатели вытащили белку, застрявшую головой в решетке канализации

Спасатели из Англии помогли белке, застрявшей в решетке ливневой канализации, сообщает издание UPI. Животное просунуло голову между стальных прутьев, но обратно выбраться не смогло.

Пожарных вызвали местные жители, заметившие белку на дороге. Сначала люди подумали, что зверь уже мертв, однако животное продемонстрировало собравшимся признаки жизни.

Помощь прибыла на место спустя 15 минут. Благодаря специальным инструментам специалистам удалось освободить белку. После первичного осмотра зверя передали ветеринарам. Врачи подтвердили, что жизни животного ничего не угрожает и отпустили его на волю.

Новость о спасении белки не осталась без внимания пользователей соцсетей, поблагодаривших спасателей.

«Бедный малыш. Надеюсь, с ним все будет хорошо. Спасибо всем причастным к его спасению», — написали комментаторы.

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