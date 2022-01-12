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Пассажир ворвался в кабину пилотов при посадке на борт

На рейсе American Airlines мужчина ворвался в кабину пилотов

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Shannon Stapleton/Reuters

Пассажир рейса авиакомпании American Airlines во время посадки на борт ворвался в кабину пилотов и повредил систему управления полетом. Об этом корреспондент телекомпании Эй-би-си Сэм Суини написал в своем Twitter.

Самолет был на рейсе из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе в Майами.

«Пассажир American Airlines ворвался в кабину во время посадки, сломал обеспечение управления полетом, а затем попытался выпрыгнуть из окна, когда пилот попытался его остановить», — написал Суини. Он не уточнил причину такого поведения пассажира.

Сообщается, что авиакомпания отправит другой самолет взамен поврежденного. Его вылет запланирован на 21:30 по местному времени (06:30 мск).

Ранее буйный россиянин на рейсе авиакомпании Nordwind Airlines разбил стекло иллюминатора в самолете во время полета. Членам экипажа «удалось успокоить пассажира с помощью скотча и веревки». После прибытия самолета в аэропорт назначения россиянин был передан наряду полиции.

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