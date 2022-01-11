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В России «омикрон» подтвердился у женщины и младенца

В Ростовской области штамм «омикрон» выявили у женщины и маленького ребенка

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Александр Патрин/РИА «Новости»

Штамм COVID-19 «омикрон» был обнаружен у женщины и шестимесячного ребенка из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора по региону Евгения Ковалева.

При этом выяснилось, что подтвержденные случаи «омикрона» были незавозными.

«Хочу проинформировать штаб о выявлении ростовским противочумным институтом при секвенировании биоматериала от шестимесячного ребенка и женщины из города Ростова-на-Дону нового коронавируса, относящегося к геноварианту «омикрон», — объяснил Ковалев.

Как установлено, ни сами заболевшие, ни члены их семьи, ни близкие не выезжали за границу.

«Следовательно геновариант нового коронавируса «омикрон» уже имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками», — обратил внимание глава ведомства.

Ранее в ВОЗ заявили, что более 50% населения Европы заразится «омикрон»-штаммом в ближайшие недели. Эксперт Ханс Клюге прокомментировал данные Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете.

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Коронавирус 2019-nCoV
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