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Юрист предположил, что может грозить солдатам, осквернившим памятник на Кубани

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Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что солдат-срочников из воинской части в Краснодарском крае, которые причастны к видеоролику с пощечинами памятнику, не будут судить по статье о реабилитации нацизма.

По словам Калинова, в действиях военнослужащих нет соответствующего состава преступления, поскольку нельзя понять, о чем они разговаривали в момент съемки.

«Все зависит от того, что они говорили на видеозаписи — если отрицали факты, установленные международными конвенциями о победе СССР в Великой Отечественной войне, то это реабилитация нацизма. Соответственно, по этой части [статьи] молодые люди ответственности не понесут, потому что такого факта нет», — пояснил он.

Юрист считает, что дело против призывников могут, вероятнее всего, переквалифицировать на ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»).

«Это наказывается штрафом до 3 млн рублей либо лишением свободы до 3 лет. Но нужно понимать, что реальный срок здесь никто не получит — можно будет в дальнейшем даже прекратить дело с вынесением судебного штрафа, так как преступление средней тяжести», — подчеркнул он.

Инцидент произошел 7 января на территории воинской части в хуторе Молькино. На видеозаписи один из участников ролика показывает борцовский прием на монументе бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ, дает памятнику пощечину и несколько раз пинает. Попавшие в кадр военнослужащие при этом смеются. Военный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1. УК РФ («Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору») — это одна из частей ст. 354.1 («Реабилитация нацизма»).

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