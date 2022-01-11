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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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В Алма-Ате задержали более 1,2 тыс. человек по подозрению в мародерстве и терроризме

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Vasily Krestyaninov/AP

В Алма-Ате задержаны 1 237 предполагаемых участников террористических атак, мародерств и других преступлений. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По данным комендатуры города, изъята 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов. На блокпостах задержаны 38 человек.

Кроме того, зачищены участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон Ожет, а также жилой массив, прилегающий к городскому аэропорту.

Около 900 сообщений о нарушении безопасности поступило от граждан, из них более 600 — на пульт «102».

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

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