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На Украине 16 детей отравились хлором в аквапарке

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Depositphotos

В аквапарке недалеко от украинского города Хмельницкий 16 детей из Винницкой области пострадали от ингаляционного отравления хлором, сообщает Центр общественного здоровья.

Инцидент произошел 6 января. Всем пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

«50 жителей пгт. Турбов (Винницкая область), среди которых 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха в пгт. Летичев... После посещения аквапарка у 16 ​​детей появились проявления острого отравления – слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной отравления специалисты Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней назвали превышение допустимого времени пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции.

Ранее сообщалось, что рано утром 3 января после посещения спортивно-оздоровительного комплекса «Райская лагуна» девять несовершеннолетних были направлены в медицинские учреждения Омска с признаками отравления хлором. Состояние троих детей оценивалось как средней степени тяжести, шестерых — легкой. Также одна женщина осталась дома на амбулаторном лечении.

По факту отравления детей СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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