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В США человеку впервые успешно пересадили сердце свиньи

New York Times: в США человеку успешно пересадили свиное сердце

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Антон Вергун/РИА «Новости»

Сердце генетически модифицированной свиньи впервые успешно пересадили 57-летнему мужчине с опасным для жизни заболеванием. Об этом сообщает New York Times.

В публикации отмечается, что восьмичасовую операцию провели в Балтиморе в пятницу. По словам врачей медицинского центра университета Мэриленда, в понедельник пациент чувствовал себя хорошо.

Издание отмечает, что новаторская процедура может дать надежду сотням тысяч пациентов с отказавшими органами.

«Оно создает пульс, оно создает давление, это уже его (пациента) сердце», — рассказал доктор Бартли Гриффит, директор программы по пересадке сердца в медицинском центре, проводивший операцию.

Ранее первую успешную трансплантацию свиной почки человеку провели американские хирурги. Чтобы снизить риск отторжения, они использовали генетически модифицированное животное, а также пересадили реципиенту свиную вилочковую железу. Врачи надеются, что эта операция откроет новые перспективы для пациентов, годами ожидающих пересадки почки и других органов.

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