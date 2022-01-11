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Подростки нашли на трассе в Новосибирской области новорожденного ребенка

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Подростки обнаружили в коробке на обочине трассы возле новосибирского села Сосновка новорожденную девочку. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

«Мы подошли к коробке, услышали какие-то звуки. Сначала подумали, что там какие-то котята или щенята. Подошли, открыли коробку, а там оказался ребенок», — рассказал телеканалу шестнадцатилетний Степан.

По его словам, они пытались поймать попутку, чтобы доставить ребенка в тепло, но ни один автомобиль не остановился. Тогда Степан позвонил своему отцу, который быстро приехал и отвез девочку в больницу.

Главный врач детской больницы № 4 имени Гераськова Наталья Века рассказала, что приблизительно девочке трое суток. Сейчас ее обследуют медики.

«Ребенок был с пуповиной. Это были домашние роды. Никаких признаков переохлаждения или насильственных действий не было», — отметила она, добавляя, что девочка активная и здоровая.

По данным канала, после обследования специальные органы будут решать вопрос об определении ребенка в дом малютки.

Ранее в Омской области младенца подкинули на порог ковидного госпиталя. Инцидент произошел в деревне Саргатка. Ребенка заметили до того, как он успел замерзнуть на улице. Неизвестная бросила младенца и позвонила в звонок. После того, как медсестра открыла дверь, она и обнаружила девочку под дверью. Как выяснилось, ребенок появился на свет совсем недавно, с момента рождения прошло не более пяти часов.

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