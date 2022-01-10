В ВОЗ назвали предположительную причину появления «дельтакрона»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что «дельтакрон» не представляет комбинацию двух вариантов вируса. Об этом сообщается в Twitter-профиле главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Марии ван Керкхове.

По ее словам, в ВОЗ просят не использовать наименование «дельтакрон» в дальнейшем. Также ван Керкхове предлагает не прибегать к слову «флурон», обозначающему одновременное заражение коронавирусом и гриппом.

«Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. «Дельтакрон», вероятно, является загрязнением [образца] во время секвенирования», — разъяснила эксперт ВОЗ.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что определить заражение сразу COVID-19 и гриппом непросто. Татьяна Руженцова предупредила, что при заболевании гриппом в момент, когда коронавирусная инфекция была у человека в инкубационном периоде, не исключается практически одновременное проявление симптомов сразу двух болезней.

Также планируется, что первые разработки по единой вакцине от гриппа и COVID-19 представят в текущем году.