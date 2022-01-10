В МИД России ответили на вопрос о следующем контакте Путина и Байдена

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций по гарантиям безопасности заявил, что новые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не рассматриваются, сообщает ТАСС.

«На данный момент новый контакт на высшем уровне, насколько я знаю, если за сегодняшний день ничего иного не случилось, не прорабатывался», — заявил дипломат.

Эту же информацию позднее подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков: «Новых контактов между Путиным и Байденом пока нет в планах».

Переговоры России и США по гарантиям безопасности продлились почти восемь часов. По их итогам первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман сообщила, что дискуссия в Женеве велась на основе обнародованных ранее российских предложений по безопасности. Она также поделилась деталями встречи.

На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).