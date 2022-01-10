В России выявлено 15 830 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 15 830 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 16 246 случаев COVID.

Отмечается, что у 14,1% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стал 741 человек, при этом вылечились 19 890 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (2778), Санкт-Петербург (1419), Московская область (1197). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (1).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 10 666 679 случаев коронавируса. За весь период умерли 316 904 человека, выздоровели 9 706 802 человека.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в мире зарегистрировано 306 591 553 случая инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали новую группу риска по COVID-19.