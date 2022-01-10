В Казахстане задержаны пять граждан Киргизии

В Казахстане по состоянию на 9 января задержаны пять киргизских граждан. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Киргизии.

«Министерство располагает информацией о задержании компетентными органами Республики Казахстан 5 граждан Кыргызской Республики. По данному вопросу ведется соответствующая работа с казахстанской стороной», — указано в сообщении.

По данным ведомства, ведутся работы по оказанию содействия гражданам Киргизии, желающим вернуться на родину.

Ранее стало известно, что в Казахстане более 1,5 тысячи человек привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП.

Кроме того сообщалось, что в республике освободили джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.