В Казахстане после беспорядков нейтрализовали две экстремистские ячейки

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана нейтрализовал на территории Алма-Аты две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в беспорядках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КНБ.

«КНБ Республики Казахстан реализуются мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и актов терроризма, а также выяснению обстоятельств совершенных преступлений», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил джихадистов и грабителей в попытке «цветной» революции в Казахстане. По его словам, Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих «человеконенавистническую» идеологию, а тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.