В МВД анонсировали изменения экзамена на водительские права

В МВД планируют изменить экзаменационные билеты теоретического экзамена на права для формирования у водителей, как себя вести в различных на дороге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что изменения направлены на снижение аварийности по вине водителей, с маленьким стажем, и совершенствованию системы допуска людей к управлению транспортом.

В ведомстве пояснили, что экзаменаторы стремятся сместить акцент от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в России сократилось число водителей, сдающих с первого раза экзамен на права. Это связано с введением новых правил проведения практического экзамена.

С апреля прошлого года из практической части экзамена исключили проверку навыков управления автомобилем на закрытых площадках, сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей только в условиях реального дорожного движения.

Чаще всего будущие водители ошибаются при парковке задним ходом в бокс или гараж и при параллельной парковке задним ходом.