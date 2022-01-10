Университет Хопкинса: в США число заболевших COVID-19 превысило 60 млн человек

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в США в настоящее время зарегистрировано 60 062 077 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте университета.

Таким образом, на Соединенные Штаты приходится пятая часть глобального числа заболевших COVID-19 — всего в мире зарегистрировано 306 591 553 случая инфекции.

С начала пандемии в США коронавирус унес жизни 837 504 человек. Общемировая смертность от SARS-CoV-2 составляет 5 487 548 летальных исходов.

Ранее агентство Bloomberg написало, что в США было выявлено рекордное число заболевших COVID-19. 3 января на фоне распространения, отличающегося высокой контагиозностью штамма «омикрон», коронавирусом заразились более миллиона человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в конце декабря, когда было зафиксировано около 590 тыс. случаев.

В сообщении отмечалось, что обнародованные данные могут не отражать реальную картину заболеваемости, так как многие американцы сдают тесты на коронавирус дома и не сообщают результаты агентствам, ведущим статистику.