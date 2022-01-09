Вирусолог из Китая рассказал об уязвимых к «омикрону» людях

Ученый-вирусолог из Китая Чжан Вэньхун заявил, что штамм коронавируса «омикрон» является по-прежнему смертельно опасным и может быть опасен для людей с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщает Global Times.

Вирусолог подчеркнул, что явную опасность штамм представляет для людей со слабой или ослабленной иммунной системой. По словам Вэньхуня, «омикрон» нельзя ставить в один ряд с «тяжелым вариантом простуды».

Ограничительные барьеры между странами могут быть сняты только в случае, когда у людей появится коллективный иммунитет, заявил китайский вирусолог. Для этого гражданам необходимо проходить процедуру вакцинации, подчеркнул специалист.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что штамм «омикрон» COVID-19 может объединиться с другими вариантами коронавируса в случае одновременного нахождении в организме человека.

Накануне на Кипре был обнаружен новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».