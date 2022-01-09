В Кузбассе задержан владелец пансионата, где при пожаре погибли четыре человека

Правоохранительные органы задержали 32-летнего владельца частного пансионата и его заместителя — 42-летнюю женщину без официального трудоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.

Обоим предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«В настоящее время с участием задержанных проводятся следственные действия. Проведен осмотр здания пансионата, изъяты объекты, подтверждающие место возгорания, огнетушители, датчики аварийной пожарной сигнализации, различная документация, в числе которой договоры об оказании услуг и уставные документы организации», — указано в сообщении ведомства.

8 января в 16:00 по местному времени после тушения пожара в частном пансионате были обнаружены тела четырех постояльцев. В результате следственный действий выяснилось, что деятельность организации осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности.