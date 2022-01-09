После беспорядков в Казахстане возбудили 125 дел и задержали более пяти тысяч человек

В результате беспорядков в Казахстане возбуждено 125 уголовных дел и задержано более пяти тысяч человек. Об этом в ходе заседания оперативного штаба заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

По его словам, среди задержанных есть большое количество иностранцев. Токаев подчеркнул, что ситуация стабилизирована во всех регионах страны и силовики установили контроль над оперативной обстановкой.

»Правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», — указано в сообщении.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

По последним данным, число задержанных участников беспорядков в Казахстане увеличилось до 5,1 тысячи человек.