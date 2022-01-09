Полицейские Нур-Султана начали проводить поквартирные обходы

Сотрудники полиции казахстанского Нур-Султана проводят поквартирные и подворовые обходы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на коменданта столицы Казахстана Ержана Саденова.

Он уточнил, что в настоящий момент город находится под полным оперативным контролем. Действуют, в том числе, блокпосты, там дежурят военные.

«С целью выявления нарушителей общественного порядка проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», — подчеркнул комендант Нур-Султана.

Саденов, комментируя проводимые мероприятия, попросил жителей с пониманием отнестись к мерам безопасности.

«Если вам известны факты о сомнительных лицах, сообщайте об этом», — призвал он.

В Алма-Ате в течение нескольких дней не стихают беспорядки. Бунтовщикам удалось захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные.

Также прокуратура Казахстана возбудила уголовные дела в связи с массовыми беспорядками.

Ранее стало известно, что военных республики разместили на всех блокпостах Алма-Аты.