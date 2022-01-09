Глава МВД Казахстана Тургумбаев: аэропорт Алма-Аты 5 января захватили около 800 человек

Международный аэропорт в Алма-Аты был захвачен около 800 людьми. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» рассказал и. о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«В результате были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс, и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться», — сказал он.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января.

Ранее стало известно, что аэропорт Алма-Аты будет закрыт на неопределенный срок. В МИД России обратились несколько сотен россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном обращения поступали из Алма-Аты.