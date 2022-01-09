В Казахстане начался новый этап контртеррористической операции

В Казахстане контртеррористическая операция перешла к новому этапу, военных республики разместили на всех блокпостах Алма-Аты. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В общей сложности под контролем находятся 13 блокпостов, данная операция проводится сейчас с целью не допустить бегства террористов из города.

При досмотре задерживают людей, которые в салонах своих машин хотели провести оружие.

«Всех подозреваемых задерживают и доставляют к нам в штаб», — уточнил Тургумбаев.

При пересечении блокпостов проверяются документы людей.

Как добавил курсант Ермахан Нурсултанов, встречаются боевики, одетые в военную форму.

«Боевиками украдено много военной амуниции. Специально для того, чтобы не подстрелить своих, наши курсанты надевают вот такие белые повязки», — пояснил курсант.

В Алма-Ате в течение нескольких дней не стихают беспорядки. Бунтовщикам удалось захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Контроль над аэропортом силовики смогли взять лишь спустя два дня — 7 января.

Также МВД Казахстана не подтвердило информацию о бое в пригороде Алма-Аты.