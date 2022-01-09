В Казахстане открыли все дороги республиканского значения и обеспечили движение автотранспорта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение мининдустрии Казахстана.

«На 9 января 2022 года все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме», — говорится в сообщение ведомства.

Ранее в МВД Казахстана сообщили о задержании 300 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

По последним данным, в результате беспорядков погибли 16 и пострадали более 1,3 тыс. полицейских.