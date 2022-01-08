Опубликованы кадры из больницы в Алма-Ате, куда ворвались вооруженные боевики

Опубликовано видео из больницы №7 в Алма-Ате — в учреждение ранее ворвались вооруженные боевики. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

6 января вооруженные люди привели в эту больницу раненых преступников и потребовали от врачей оказать помощь.

Всего манифестанты окружили две больницы в Алма-Ате — первую и седьмую.

В Алма-Ате несколько дней не стихают беспорядки. Бунтовщики смогли захватить несколько административных зданий и аэропорт. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, в город введены военные, в том числе контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики смогли взять только спустя два дня — 7 января.

Накануне стало известно, что аэропорт Алма-Аты закрывается на неопределенный срок. Ранее сообщалось о закрытии до 10 января.

Магазины в Алма-Ате подверглись повторному разграблению. В городе продолжается стрельба.