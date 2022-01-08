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Из Казахстана эвакуировали 25 российских туристов

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Самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 россиян, отдыхающих в Казахстане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой Минобороны РФ.

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке», — рассказали в военном ведомстве.

Там добавили, что россияне прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов. Из-за обострения ситуации в стране и прекращения работы они оставались в гостинице.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

В МИД РФ рекомендовали россиянам, находящимся в Казахстане, укрыться в домах и гостиницах, обеспечив себя заранее запасами продуктов и питьевой воды.

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