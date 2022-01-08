Более 160 из 216 запланированных на субботу внутренних авиарейсов в Казахстане отменены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«Всего 8 января запланировано 216 рейсов, из них с задержкой девять рейсов, 163 рейса отменены. Все остальные рейсы будут выполняться согласно расписанию», — указано в сообщении.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

6 января российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на рейсы в Казахстан на ближайшие две недели на фоне протестов в стране. Также перевозчик отменил все рейсы в Казахстан и обратно 6 и 7 января.