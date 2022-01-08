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В Нур-Султане восстановили доступ к проводному интернету

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В столице Казахстана Нур-Султане восстановили доступ к проводному интернету. Об этом сообщает корреспондент агентства ТАСС.

В публикации отмечается, что при этом подключение к мобильному интернету до сих пор отсутствует.

Выход во Всемирную паутину в городе оказался заблокирован накануне примерно в 12:00 по местному времени (09:00 мск), однако сотовая связь функционировала относительно стабильно.

Ранее движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане, открыта платформа по продаже билетов без доступа к интернету.

Накануне сообщалось, что в Актау возобновили работу автозаправочные станции, начав отпускать бензин по талонам. Газ продается по цене в 50 тенге или $0,11. При этом люди «буквально часами» находятся в огромных пробках к заправкам.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

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Протесты в Казахстане
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