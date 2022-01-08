Эксперт рассказала, как часто зараженные «омикроном» теряют вкус и обоняние

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила в разговоре с РИА «Новости», что инфицированные штаммом коронавируса «омикрон» редко жалуются на изменения в восприятии вкусов и запахов.

«В случаях заражения вариантом «омикрон» характерные для COVID-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко», — сказала она.

Ранее в Бразилии умер зараженный «омикроном» пациент, который был привит тремя дозами вакцины против SARS-CoV-2. Это была первая смерть в стране от этого варианта коронавируса. Летальный исход зафиксировали в городе Апаресида-ди-Гояния, расположенном в штате Гояс. Мужчине было 68 лет, Он страдал хроническим заболеванием легких и гипертонией.

До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия завершится при вакцинации 70% населения Земли за шесть месяцев