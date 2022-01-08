Названа предварительная причина пожара в пансионате «Золотой век»

В единой дежурно-диспетчерской службе Кемеровского муниципального района заявили, что короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара в пансионате для пожилых «Золотой век» в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание, возгорание было на площади 10 кв. метров, данных о ликвидации пока нет. Всего в пансионате находились 48 человек, четверо из них погибли», — рассказали в дежурно-диспетчерской службе.

По словам источника агентства, автоматическая система пожаротушения включилась при возгорании. Источник также подчеркнул, что число пострадавших при пожаре может вырасти.

Ранее пожар произошел в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области в СНТ «Печатник».

По предварительной информации МЧС, четыре человека погибли при пожаре.

Еще 48 человек были эвакуированы. К тушению пожара привлечены 48 человек и 14 единиц техники.

По данным из открытых источников, пансионат коммерческий и предназначен для круглосуточного пребывания пожилых людей.