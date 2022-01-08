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В Казахстане полностью восстановлено движение пассажирских поездов

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Павел Михеев/Reuters

Движение пассажирских поездов полностью возобновлено в Казахстане, открыта платформа по продаже билетов без доступа к интернету. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

В публикации отмечается, что национальный перевозчик АО НК «КТЖ» сообщил о вводе на линию дополнительных поездов, а также об открытии платформы по приобретению билетов без доступа в интернет.

«7 января АО НК «КТЖ» предоставила возможность покупать железнодорожные билеты без доступа к интернету через сайт bilet.railways.kz и приложение Kaspi.kz. Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах. Также на указанном выше сайте и приложении можно получить информацию о наличии билетов», — заявили в пресс-службе АО НК «КТЖ».

Ранее сообщалось, что в Актау возобновили работу автозаправочные станции, начав отпускать бензин по талонам. Газ продается по цене в 50 тенге или $0,11. При этом люди «буквально часами» находятся в огромных пробках к заправкам.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

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Протесты в Казахстане
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