Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Захарова ответила на слова Блинкена об обещаниях НАТО о нерасширении 23:25
Ученые в Китае раскрыли теорию о происхождении «омикрона» 23:20
Блинкен прокомментировал события в Казахстане фразой об «истории» и «русских» 23:02
Токаев объяснил ситуацию в Казахстане в Twitter 22:59
Журналист из Казахстана раскрыл подробности гибели режиссера Битаева 22:43
Жители Актау выступили против перекрытия дорог протестующими 22:33
МИД Чехии отверг предложения РФ по гарантиям безопасности со стороны НАТО 22:28
США и Украина обсудили «Северный поток-2» и военную помощь Киеву 22:24
В Киеве возмутились из-за слов Зеленского на встрече с Нехаммером 22:16
США призвали власти Казахстана к «пропорциональному ответу»... 22:03

Токаев заявил о шести волнах атак на Алма-Ату

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Khabar 24

На казахстанский город Алма-Ата было совершено «как минимум» шесть волн атак террористов, некоторых из которых говорили на иностранных языках. Об этом написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

«Некоторые из них говорили на неказахских языках. На Алматы было не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тысяч человек», — заявил Токаев, подчеркивая, что никаких переговоров вести не будет.

Ранее казахстанский журналист Данияр Адилбеков рассказал, что протестующие в Алма-Ате застрелили его друга и коллегу — режиссера Сакен Битаев. Он был ранен и умер мгновенно, не дождавшись медпомощи. Подозреваемых в убийстве пока не задержали.

До этого пресс-служба МВД Казахстана сообщила о задержании 3 811 участников протестов по всей республике. Также стало известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовиков погибли 18 человек, пострадали более 740 сотрудников правоохранительных органов.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть