Токаев заявил о шести волнах атак на Алма-Ату

На казахстанский город Алма-Ата было совершено «как минимум» шесть волн атак террористов, некоторых из которых говорили на иностранных языках. Об этом написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

«Некоторые из них говорили на неказахских языках. На Алматы было не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тысяч человек», — заявил Токаев, подчеркивая, что никаких переговоров вести не будет.

Ранее казахстанский журналист Данияр Адилбеков рассказал, что протестующие в Алма-Ате застрелили его друга и коллегу — режиссера Сакен Битаев. Он был ранен и умер мгновенно, не дождавшись медпомощи. Подозреваемых в убийстве пока не задержали.

До этого пресс-служба МВД Казахстана сообщила о задержании 3 811 участников протестов по всей республике. Также стало известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовиков погибли 18 человек, пострадали более 740 сотрудников правоохранительных органов.