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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Токаев объяснил ситуацию в Казахстане в Twitter

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что продолжающиеся беспорядки в стране стали следствием «вооруженного акта агрессии, подготовленного и скоординированного исполнителями и террористическими группами, прошедшими подготовку за пределами страны».

«Бандиты и террористы были очень хорошо обучены, организованы и координировались специальным центром <...> Они избивали и убивали милиционеров и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убивать», — заявил Токаев.

Он напомнил, что в настоящее время в Казахстане продолжается контртеррористическая операция для восстановления правопорядка «в соответствии с Конституцией», а также были развернуты миротворческие контингенты государств-членов ОДКБ, которые останутся «на короткий период времени до стабилизации ситуации в Казахстане».

Токаев также подчеркнул, что «политика открытых дверей для прямых иностранных инвестиций останется основной стратегией Казахстана».

Ранее Токаев задался вопросом, почему их «государство проспало» нападение террористов. По его словам, в Алма-Ате к нападению были причастны около 20 тысяч бандитов, у которых был четкий план атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях.

Также президент Казахстана заявил, что кроме боевиков, в провокациях были задействованы «натренированные на идеологические диверсии». Речь, в том числе, о людях «способных на манипуляции настроениями», пояснил он.

Российский президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами ОДКБ. В ходе разговора они подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в страну бандформирований извне.

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