Журналист из Казахстана раскрыл подробности гибели режиссера Битаева

Казахстанский журналист Данияр Адилбеков заявил, что протестующие в Алма-Ате застрелили его друга. Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам Адилбекова, его коллега, режиссер и рэпер Сакен Битаев, был ранен и умер мгновенно, не дождавшись медпомощи.

«Вчера в Алматы мародеры застрелили моего друга — Битаева Сакена. Пуля попала в легкое», — написал он.

Подозреваемых в убийстве пока не задержали, отметил он.

Ранее МВД Казахстана опубликовало список погибших в ходе беспорядков полицейских. Всего известно о семерых погибших. Среди них — капитан полиции Сланбеков Рахат, старшина полиции Камбетов Ринат, старший сержант полиции Асылханов Ален, прапорщик юстиции Ержанов Ербол и другие.

Пресс-служба МВД Казахстана сообщила о задержании 3 811 участников протестов по всей республике. До этого стало известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовиков умерли 18 человек, пострадали более 740 сотрудников правоохранительных органов.