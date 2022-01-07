В Алма-Ате задержали две группы вооруженных людей

В Алма-Ате задержали две группы людей, вооруженных холодным и огнестрельным оружием. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«У двоих мужчин обнаружили пистолет и нож. Еще у пяти задержанных изъяли карабин «Сайга» с патронами, резиновую и металлическую дубинки, тару с бензином и золотые изделия», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МВД Казахстана сообщила о задержании 3 811 участников протестов по всей республике. До этого стало известно о 25 погибших и 18 раненых. Со стороны силовиков умерли 18 человек, пострадали более 740 сотрудников правоохранительных органов.

В стране был задержан также криминальный авторитет Арман Джумальгедиев по прозвищу «Дикий». При задержании он пытался оказать сопротивление. Сообщалось, что у него было изъято четыре полуавтоматических пистолета разных марок и калибров, боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.

Как писало издание «Подъем», Джумагельдиев вернулся в страну для участия в незаконных митингах. Криминальный авторитет якобы стал участником стычки с протестующими и вскоре начал критиковать применение насилия.