Университет Хопкинса сообщил о более 300 млн заражениях COVID-19 в мире

Число выявленных случаев заражения коронавирусов с начала пандемии превысило 300 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

На 08:00 утра пятницы, 7 января, количество зараженных COVID-19 составило 300 095 481 человек, а число летальных случаев достигло отметки в 5 472 039.

Ранее глава технической группы Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове сообщила, что число заражений коронавирусом в мире за последнюю неделю выросло на 71%.

По ее словам, в Северной и Южной Америке этот показатель увеличился на 100%, в африканском регионе — на 7%. При этом Керкхове отметила, что разница может быть также обусловлена темпами и охватом тестирования на коронавирус в разных частях мира.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 290 млн, а количество летальных исходов — 5,44 млн. За прошедшую неделю суточный прирост выше миллиона инфицированных был зафиксирован шесть раз. Антирекорд за все время пандемии (с весны 2020 года) был зафиксирован 1 января 2022 года. Тогда было зарегистрировано 1 859 485 случаев заражения. При этом статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.