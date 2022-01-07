В центре Алма-Аты погибшие лежат на дороге

В Алма-Ате продолжается стрельба в районе площади Республики, в других частях города выстрелы слышны изредка, передает ТАСС.

На улицах видны погибшие, которые лежат прямо на дороге. Расстреляны несколько машин, как минимум в двух из них тела людей.

Отмечается, что многие зачинщики беспорядков передвигаются по Алма-Ате на автомобилях без номеров.

Ранее в комендатуре города предупреждали, что граждане обязаны иметь при себе документы и передвигаться на автомобилях с госномерами. В случае их отсутствия к нарушителям применят самые жесткие санкции режима ЧП.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Также президент Казахстана обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».